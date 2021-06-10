İstanbul'da otelin saunasında yangın

İstanbul'un Fatih ilçesi Şehnameci Sokak'taki 6 katlı otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otelin sauna bölümünde çıkan yangında dumanlar üst katları sardı. Otelde mahsur kalanlar oldu.

Bir turist kadın, pencereye çıkarak kurtarılmayı bekledi. Çevredekiler de kadını kurtarmak için seferber oldu.



Yan binadan kadına yardım etmek isteyenler aradaki panoyu kırmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan kadını merdiven uzatarak kurtardı.



Yoğun duman oluşan yangında, otelde bulunanlar da dışarı çıkarıldı.

Yangın çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.