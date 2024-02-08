İstanbul’da otizmli öğrenciye dayak iddiasına tutuklama

İstanbul Büyükçekmece’de faaliyet gösteren otizm spor okuluna giden, yüzde 70 zihinsel engelli bir öğrencinin, öğretmeni tarafından şiddete maruz bırakıldığı iddia edildi. Aile öğretmenden şikayetçi olurken, öğretmen hakkında başlatılan soruşturmanın ardından tutuklandı.

İstanbul’da otizmli öğrenciye dayak iddiasına tutuklama

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Büyükçekmece’de faaliyet gösteren bir spor okuluna giden yüzde 70 zihinsel engelli Kadir A.’nın öğretmen Veysel B. tarafından dövüldüğü öne sürüldü.

, Kadir A.’nın spor merkezinden dönüşte annesine, “Anne öğretmen sopayla beni dövdü, boğazımı sıktı, bacağıma vurdu.” demesiyle ortaya çıktı.

Bunun üzerine oğlunun tişörtünü çıkaran kadın, vücudunun çeşitli yerlerinde morluklarla karşılaştı.

Çocuğuyla hastaneye giden anne, tedavi işlemlerinin ardından Kumburgaz Polis Merkezi’ne gitti.

İstanbul’da otizmli öğrenciye dayak iddiasına tutuklama - 1

Anne Telli A. oğlunu darbettiğini iddia ettiği öğretmen Veysel B.’den şikayetçi oldu.

Anne, oğlu Kadir A.’nın vücudundaki morlukların fotoğraflarını da polis ekiplerine delil olarak sundu.

Annenin şikayeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan soruşturmanın ardından öğretmen Veysel B.’nin tutuklandığı öğrenildi.

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