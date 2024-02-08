İstanbul’da otizmli öğrenciye dayak iddiasına tutuklama

Büyükçekmece’de faaliyet gösteren bir otizm spor okuluna giden yüzde 70 zihinsel engelli Kadir A.’nın öğretmen Veysel B. tarafından dövüldüğü öne sürüldü.
Dayak, Kadir A.’nın spor merkezinden dönüşte annesine, “Anne öğretmen sopayla beni dövdü, boğazımı sıktı, bacağıma vurdu.” demesiyle ortaya çıktı.
Bunun üzerine oğlunun tişörtünü çıkaran kadın, vücudunun çeşitli yerlerinde morluklarla karşılaştı.
Çocuğuyla hastaneye giden anne, tedavi işlemlerinin ardından Kumburgaz Polis Merkezi’ne gitti.
Anne Telli A. oğlunu darbettiğini iddia ettiği öğretmen Veysel B.’den şikayetçi oldu.
Anne, oğlu Kadir A.’nın vücudundaki morlukların fotoğraflarını da polis ekiplerine delil olarak sundu.
Annenin şikayeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Yapılan soruşturmanın ardından öğretmen Veysel B.’nin tutuklandığı öğrenildi.
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