İstanbul’da otizmli öğrenciye dayak iddiasına tutuklama

Anne Telli A. oğlunu darbettiğini iddia ettiği öğretmen Veysel B.’den şikayetçi oldu.



Anne, oğlu Kadir A.’nın vücudundaki morlukların fotoğraflarını da polis ekiplerine delil olarak sundu.



Annenin şikayeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



Yapılan soruşturmanın ardından öğretmen Veysel B.’nin tutuklandığı öğrenildi.