İstanbul’da otobüs durağında bekleyen kadına silahlı saldırı

İstanbul’da otobüs durağında bekleyen kadın silahlı saldırıya uğradı.
Olay dün akşam saatlerinde Arnavutköy’de meydana geldi.
İki yıl önce Aykut Avşar isimli kişinin ölümünün ardından başlayan husumet nedeniyle kızı Bahar Gülerce’yi otobüs durağından alıp eve götürmek üzere olayın yaşandığı yere gelen Ayten Gülerce’ye, Avşar’ın babası Zekir Avşar tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Gülerce saldırıda başından ağır yaralandı.
Yoldan geçen bir minibüsle hastaneye kaldırılan talihsiz kadının hayati tehlikesi devam ederken saldırıyı gerçekleştiren Zeki Avşar, emniyet güçleri tarafından yaşadığı evin yakınında yakalanarak gözaltına alındı.
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