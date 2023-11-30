İstanbul’da otobüs durağında bekleyen kadına silahlı saldırı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde otobüs durağında bekleyen kadın silahlı saldırıya uğradı. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan kadın, o sırada yoldan geçen bir minibüse bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı iki yıl önce şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Aykut Avşar isimli kişinin babasının gerçekleştirdiği belirlendi.

İstanbul’da otobüs durağında bekleyen kadına silahlı saldırı

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’da otobüs durağında bekleyen kadın silahlı saldırıya uğradı.

Olay dün akşam saatlerinde Arnavutköy’de meydana geldi.

İki yıl önce Aykut Avşar isimli kişinin ölümünün ardından başlayan husumet nedeniyle kızı Bahar Gülerce’yi otobüs durağından alıp eve götürmek üzere olayın yaşandığı yere gelen Ayten Gülerce’ye, Avşar’ın babası Zekir Avşar tarafından düzenlendi.

İstanbul’da otobüs durağında bekleyen kadına silahlı saldırı - 1

Gülerce saldırıda başından ağır yaralandı.

Yoldan geçen bir minibüsle hastaneye kaldırılan talihsiz kadının hayati tehlikesi devam ederken saldırıyı gerçekleştiren Zeki Avşar, emniyet güçleri tarafından yaşadığı evin yakınında yakalanarak gözaltına alındı.

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