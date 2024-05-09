Mardin’de Irak plakalı araçları gasp eden çeteye operasyon

Mardin’de Irak plakalı araçları durdurup paralarını gasp eden çeteye düzenlenen operasyonda 2 şahıs tutuklandı.

Mardin’de Irak plakalı araçları gasp eden çeteye operasyon

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Derik ilçesinde plakalı araçları durdurup silah zoruyla paralarını gasbeden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2 şahıs tutuklandı.

Derik ilçesinde 3 Mayıs günü, durdurdukları Irak plakalı araçlarda bulunan insanların paralarını gasbettiği belirlenen 3 şahıs, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda olayda kullanılan araç, silah ve dijital materyaller ile gasbedilen 9 bin 990 dolar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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