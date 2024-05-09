Bakan Bak’tan milli taekwondocular için tebrik mesajı

Sırbistan’da düzenlenen Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nın ilk gününde milli sporcular 1 altın ve 3 gümüş madalya kazandı.

Bakan Bak, milli sporcuları sosyal medya hesabından tebrik etti.

Osman Aşkın Bak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



“Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda 54 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Furkan Ubeyde Çamoğlu’nu kutluyorum. Müsabakalarda gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi olan; 63 kiloda Hakan Reçber, kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel Kavurat ve 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar’ı da tebrik ediyorum. Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.”