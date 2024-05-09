Dolu sonrası köy beyaza büründü: Tarım arazileri zarar gördü

Karabük’ün Eflani ilçesinde sağanağın ardından etkili olan dolu nedeniyle ekili dikili alanlar zarar gördü.

Dolu sonrası köy beyaza büründü: Tarım arazileri zarar gördü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından 'ü Eflani ve Safranbolu ilçesinde sağanak yağmur etkili oldu.

Eflani ilçesine bağlı Çamyurt köyünde sağanak yağmurun ardından etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışın ardından köy beyaz örtüyle kaplandı. Yaklaşık 15-20 dakika süren dolu sonrası ekili alanlar zarar görürken bazı tarım alanları ise sular altında kaldı.

Safranbolu ilçesinin yüksek kesimlerinde de sağanak nedeniyle bahçelerse su birikintileri oluştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bodrum'da ormanı yakan sanığın cezası belli oldu

Bodrum'da ormanı yakan sanığın cezası belli oldu

İzmir'de denize düşen göçmenin 13 gün sonra cesedi bulundu

İzmir'de denize düşen göçmenin 13 gün sonra cesedi bulundu

Sinop’ta bisikletiyle denize atlayan genci çevredekiler kurtardı

Sinop’ta bisikletiyle denize atlayan genci çevredekiler kurtardı

Hafif ticari araç TIR'a ok gibi saplandı: 1 ölü

Hafif ticari araç TIR'a ok gibi saplandı: 1 ölü

Yunanistan'ın geri ittiği 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın geri ittiği 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kadıköy'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kadıköy'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...