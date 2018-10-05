İstanbul’da ekmek fiyatları 200 gramlık için 1 lira, 250 gramlık için de 1.25 lira olarak açıklanmıştı.



Bu bilgileri Twitter’a taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Valisi Vasip Şahin’e yüzlerce vatandaştan yanıt geldi.



Gelen şikayetler, İstanbul’da aylardır 200 gramlık ekmeğin 1.25 liradan, 250 gramlık ekmeğin de 1.5 liradan satıldığı şeklinde oldu.



Şile’de ekmeğin 2 lira olduğu ve Halk Ekmek satış noktasının da bulunmadığı gibi paylaşımlara Beyaz Masa’nın da etiketlenmesi üzerine, Beyaz Masa, belirlenen fiyatların üzerinde satış yapan yerlerin konum atılarak ihbar edilmesini istedi.



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