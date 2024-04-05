İstanbul'da park halindeki otomobilleri çalan 2 şüpheli yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından park halindeki otomobilleri çalan şüphelileri yakalamak için operasyon düzenlendi.

Eyüpsultan, Bağcılar, Bahçelievler'de yapılan çalışmada şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Görüntülerde park halindeki otomobillerin yanına yaklaşan şüphelilerin araçların kapısını açarak içine girdiği düz kontak yaparak çaldıkları görüldü.



Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Bursa, Kocaeli, ve İstanbul'da daha önceden tespit edilen adreslere baskın yaptı.

Baskınlarda iki şüpheli gözaltına alındı. Oto tamirciliği yaptığı öğrenilen İsmail D.(32) ile Hasan D.(23)'nin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüphelilerin 6 otomobil hırsızlığı olayının failleri olduğu belirlendi.

Şüphelilerin çaldıktan sonra otomobillerin motor ve şase numaralarını değiştirerek sattıkları öğrenildi. Operasyonda bulunan otomobiller sahiplerine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.