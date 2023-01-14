İstanbul'da polis aracına silahlı saldırı: 1 polis yaralı

İstanbul Başakşehir’de polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis memuru yaralandı.



Olay, saat 18.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Çalıkuşu Sokak'ta meydana geldi.

İçinde 2 polis memurunun bulunduğu araca devriye görevi yaparken maskeli bir kişi tarafından ateş açıldı. Saldırıda aracın yolcu koltuğundan oturan polis memuru E.K. yaralandı.

Yaralanan polis memuru Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olay yerinden yaya olarak kaçtığı iddia edilen saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kontrollü olarak sağladı.