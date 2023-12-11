İstanbul’da pompalı tüfekli asker eğlencesi

İstanbul’da asker eğlencesi sırasında pompalı tüfekle havaya ateş açıldı.
Olay dün gece saatlerinde, Arnavutköy ilçesindeki Nene Hatun Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre bir grup, asker eğlencesi yaptıktan sonra pompalı tüfeklerle sokak ortasında havaya ateş açtı.
Mahalle sakinlerinin evlerinin balkonundan tepki gösterdiği grup, gelen tepkilere aldırış etmeden tekrar havaya ateş etti.
Grup tepkiler üzerine sokaktan ayrıldı.
O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Silah
- İstanbul
- İstanbul Arnavutköy