İstanbul’da pompalı tüfekli asker eğlencesi

İstanbul Arnavutköy’de bir grup, asker eğlencesi yaptıktan sonra pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Mahalle sakinleri gruptakilere tepki gösterirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul’da pompalı tüfekli asker eğlencesi

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’da asker eğlencesi sırasında pompalı tüfekle havaya ateş açıldı.

Olay dün gece saatlerinde, Arnavutköy ilçesindeki Nene Hatun Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre bir grup, asker eğlencesi yaptıktan sonra pompalı tüfeklerle sokak ortasında havaya ateş açtı.

İstanbul’da pompalı tüfekli asker eğlencesi - 1

Mahalle sakinlerinin evlerinin balkonundan tepki gösterdiği grup, gelen tepkilere aldırış etmeden tekrar havaya ateş etti.

Grup tepkiler üzerine sokaktan ayrıldı.

O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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