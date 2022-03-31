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İstanbul'da Ramazan (iftar) çadırı kurulacak mı?

Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar tarafından İstanbul'da iftar çadırlarının bu sene kurulup kurulmayacağı merak ediliyor. Peki, pandemi döneminde yasaklanan iftar çadırı bu sene kurulacak mı? İftar çadırı nerelerde kurulacak?

Haberler - ntv.com.tr 31.03.2022 - 14:16 | Son Güncelleme : 31.03.2022 - 15:59

İstanbul'da Ramazan (iftar) çadırı kurulacak mı?

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Ramazan ayının sembollerinden biri olan iftar çadırları, corona virüs salgını döneminde alınan kısıtlamalar nedeniyle yasaklanmıştı.

Bu sene iftar çadırlarının kurulup kurulmayacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor.

İSTANBUL'DA İFTAR ÇADIRI KURULACAK MI?

Aşılama oranlarının artmasıyla birlikte 2022 yılı Ramazan ayında iftar çadırlarının kurulması bekleniyor.

'da Güngören Belediyesi, ilk Ramazan çadırını kurarak ilk oruca hazırlandı.

yemeğinin yanı sıra bin kişilik çadırlarda tasavvuf müziği, gölge oyunları gibi özel etkinlikler düzenlenecek. İzzet Begoviç Parkı'nda kurulan iftar çadırları 30 gün boyunca hizmet verecek.

İFTAR ÇADIRLARI NERELERDE KURULACAK?

İftar çadırlarının kurulması yönünde bir karar alınırsa, İstanbul'un tüm ilçelerinde belediyeler iftar çadırları kurulabilir.

Geçtiğimiz senelerde İstanbul'un altı noktasında belediye ramazan çadırlarını kurarak hizmet vermişti.

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