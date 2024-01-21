İstanbul'da Refah Sınır Kapısı'nın açılması talebiyle gösteri düzenlendi

Bebek'teki Mısır Başkonsolosluğu önünde tpplanan Muştu Gençlik üyeleri protesto gösterisi düzenledi.

Gazze'ye yardım ulaştırılması için Refah Sınır Kapısı'nın açılması talebinde bulunan göstericiler, "Refah açılsın çocuklar ölmesin", "Kapıyı kapatma yol ver yardıma", "Gemiler Gazze'ye, Hayfa'ya değil" şeklinde slogan atıp, Türk ve Filistin bayrakları açtı.



Grup adına konuşan gazeteci-yazar Adem Özköse, Gazze'nin 100 günden fazla süredir işgal altında olduğunu söyledi.



Gazze'ye tonlarca bomba atılarak acımasızca bir soykırım gerçekleştirildiğini ifade eden Özköse, Gazze'de yaşayanların sadece bomba ve silahlarla değil, açlık ve hastalıklar yoluyla da katledildiğini dile getirdi.



Özköse, Gazze'de insanların tedavi olacak ilaç bulamadıkları için can verdiklerini belirterek, "Anneler çocuklarına yedirmek için ot toplamaya başladılar. Eğer bu dünyada çocuklar açlığa mahkum edildiyse, eğer insanlar sırf cezalandırılmak ve boyun eğdirilmek için bu şekilde ölüme mahkum ediliyorsa böyle bir dünyaya isyan ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Gazzeli çocukların yiyecek talebinin, dünyadan karşılık bulamamasının utanç verici olduğunu dile getiren Özköse, Refah Sınır Kapısı'nın bir an önce açılması gerektiğini vurguladı.

Davet ve Kardeşlik Vakfı Başkanı Maruf Çelik de Aksa Tufanı operasyonu ile siyonist İsral'in yenilmez olduğu algısının yok olduğunu söyledi.



İsrail'in hedefinin Gazze'yi tamamen insansız hale getirmek ve Hamas'ı yok etmek olduğunu söyleyen Çelik, "Ama biz bu emellerine ulaşamayacaklarına inanıyoruz. İnşallah yakın zamanda Netenyahu'nun, siyonistlerin gideceğine ve Filistin'in topraklarına kavuşacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Filistinliler için dua edildi.



Aralarında tıp öğrencilerinin de bulunduğu bir grup genç, Gazze'deki saldırı ve ambargoyu kurgulayan bir gösteri gerçekleştirdi.