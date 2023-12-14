İstanbul'da rüzgar durdu, hava kirliliği arttı

İstanbul'da hava kirliliği son günlerde arttı. Kentin birçok ilçesinde de hava kalitesi orta seviyede ölçüldü.



Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hava kalitesini gösteren telefon uygulamasına göre bugün İstanbul Göztepe'de hava kalitesi hassas olarak değerlendirildi. Bu da sağlık açısından kişilerin etkilenebileceği anlamına geliyor.



Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, "Özellikle İstanbul gibi yoğun şehirleşmenin olduğu kentlerde havadaki parçacık sayısının kalp sağlığıyla doğrudan bir ilişkisi olduğu gözlenmiş. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde kalp hastalarının bulunmamasını tavsiye ediyoruz." uyarısında bulundu.



Hava kalitesi soğuk ve rüzgarın durgun olduğu günlerde daha düşük olabildiğini söyleyen Esen, "Kömür olsun araçlar olsun bu aylarda çok fazla kullanılıyor. Rüzgardan çok yağış olduğu için de bu hava kirlilği biraz daha yoğun yaşanıyor." dedi.



Ntv Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "İstanbul'da Ege'de rüzgarlar hep zayıf. Ayrıca Manisa'da, Muğla'da, hassas seviyede. Eğer rüzgarlar düşükse örneğin arka arkaya 3 gün 4 gün çok hafif esiyorsa o zaman hava kirliliğinin çok üst düzeye çıkacağını ön görebiliyoruz. Kuzeyli rüzgarlar daha temiz estiği için o zaman havayı rahatlıkla temizliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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