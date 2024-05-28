İstanbul'da sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 1,5 milyon dolar sahte para ele geçirildi. Irak'ta üretilen sahte paraları piyasaya süreceği iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İstanbul'da sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi

'da polis ekipleri, "parada sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Çalışmalarda yabancı uyruklu şüphelilerin Irak'ta üretip 'ye getirdiği sahte dolarların piyasaya sürüleceği tespit etti.

Ekipler, adresini belirledikleri şüpheliyi Fatih'teki evine düzenlenen operasyonla yakaladı.

İstanbul'da sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi - 1

Adresteki aramada ise 1,5 milyon dolar sahte para ele geçirildi.

Çalışmaların devamında olayla bağlantılı olan 2 şüpheli, Kağıthane ve Küçükçekmece'de belirlenen adreslerde yakalandı.

İstanbul'da sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi - 2

Aramalarda 28 bin dolar sahte para ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 500 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı, 1 zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanıp serbest bırakıldı.

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