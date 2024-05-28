İstanbul'da sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi

İstanbul'da polis ekipleri, "parada sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.



Çalışmalarda yabancı uyruklu şüphelilerin Irak'ta üretip Türkiye'ye getirdiği sahte dolarların piyasaya sürüleceği tespit etti.



Ekipler, adresini belirledikleri şüpheliyi Fatih'teki evine düzenlenen operasyonla yakaladı.



Adresteki aramada ise 1,5 milyon dolar sahte para ele geçirildi.



Çalışmaların devamında olayla bağlantılı olan 2 şüpheli, Kağıthane ve Küçükçekmece'de belirlenen adreslerde yakalandı.

