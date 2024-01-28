İstanbul’da sahte parfüm operasyonu: 3 gözaltı

Başakşehir’de düzenlenen operasyonda 50 bin sahte parfüm ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin temin ettikleri etil alkolü çeşitli işlemlere tabi tutarak sahte parfüm imal ettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

ÜNLÜ MARKALARIN ÜRÜNLERİNİ TAKLİT ETTİLER



Yapılan çalışmalar ve takip neticesinde şüphelilerin Başakşehir'de merdiven altı olarak tabir edilen bir depoda ünlü markalara ait parfümlerin taklidini üreterek piyasaya sürdüğü belirlendi.



İmalathaneye operasyon düzenleyen ekipler, N.Ü, H.Ü. ve N.B'yi suçüstü yakaladı.