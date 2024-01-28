İstanbul’da sahte parfüm operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul Başakşehir’de sahte parfüm operasyonu düzenlendi. Operasyonda 50 bin sahte parfüm ele geçirildi. Olayla iligli olarak 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da sahte parfüm operasyonu: 3 gözaltı

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Başakşehir’de düzenlenen operasyonda 50 bin sahte parfüm ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin temin ettikleri etil alkolü çeşitli işlemlere tabi tutarak sahte parfüm imal ettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

ÜNLÜ MARKALARIN ÜRÜNLERİNİ TAKLİT ETTİLER

Yapılan çalışmalar ve takip neticesinde şüphelilerin Başakşehir'de merdiven altı olarak tabir edilen bir depoda ünlü markalara ait parfümlerin taklidini üreterek piyasaya sürdüğü belirlendi.

İmalathaneye düzenleyen ekipler, N.Ü, H.Ü. ve N.B'yi suçüstü yakaladı.

İstanbul’da sahte parfüm operasyonu: 3 gözaltı - 1

50 BİN SAHTE PARFÜME EL KONULDU

Yapılan aramada, 50 bin sahte parfüm, 100 bin boş parfüm şişesi, 250 bin parfüm kutusu, 5 bin litre parfüm esansı, 20 bin litre etil alkol, 2 şişe kapak pres makinesi, parfüm dolum ve jelatin kaplama makineleri, kompresör ile sahte parfüm yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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