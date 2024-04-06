İstanbul'da servis aracının altında kalan çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Fatih Mahallesi’nde dün saat 18.50 sıralarında iddiaya göre, 7 yaşındaki Ömer Çetin, site kapısından çıkarak yolun karşısına geçmeye çalıştı.



Bu sırada servis aracının şoförü Y.Y. hareket etti. Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk ise hareket eden aracı görünce koşmaya başladı.

Ancak şoför, çocuğu fark etmeyerek araçla üzerinden geçti. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.



Kaza anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde küçük çocuğun hareket halindeki servis aracını görünce kaçmaya çalıştığı ama o esnada sürücüsünün çocuğu hala fark etmeyerek yoluna devam ettiği ve ezdiği görülüyor.