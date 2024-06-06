İstanbul'da seyir halindeki araç yandı

Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil, bir anda yanmaya başladı. Araçtan inen sürücü yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı fakat başarılı olamadı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılmaz hale geldi.

İstanbul'da seyir halindeki araç yandı

Olay, saat 09.00 sıralarında Pendik Kurnaköy 2 gişeleri girişinde yaşandı. 34 BLB 641 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan M. Ç., gişelere yaklaştığı sırada motor kısmından dumanlar çıktığını farketti. Aracın yandığını gören sürücü otomobili, gişe işletmesi önündeki alana çekti.

Araçtan inen sürücü yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı fakat başarılı olamadı. Alevler kısa sürede aracı kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken otomobil kullanılmaz hale geldi. Otomobilin alevli şekilde yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otomobil sürücüsü M.Ç., "Yoldayken alev aldı. Direk kenara çektim. Araçtan rahat çıktım, yeni başlamıştı yangın. Herhangi bir sıkıntımız yok. Arkadaşlar sağ olsunlar geldiler söndürdüler. , aracın sol tarafı, akü tarafından çıktı diyebilirim. Elektrik tesisatından belki olabilir" dedi.

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