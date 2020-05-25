İstanbul’da sokak ortasında pitbull dehşeti

Geçtiğimiz şubat ayında Kağıthane Seyrantepe Oto Sanayisi'nde bir oto yıkamacı beslediği pitbull cinsi köpeğini cadde üzerinde gezdirmeye başladı.



Bir süre sonra köpek, o esnada yoldan geçen bir sokak köpeğine saldırdı. Saldırının ardından sahibi köpeğini tasmasından çekerek kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine köpekleri tasmayla oto yıkamaya sürükleyen şahıs, tazyikli su sıkarak onları ayırdı. Olayın ardından köpekler birbirlerinden uzaklaştırılırken, sokak köpeği ise hafif şekilde yaralandı. Veterinere götürülen köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vatandaşların korku yaşadığı olay ise cep telefonu kamerasına yansıdı.



"AĞIZ BÖLGELERİNDEN TUTARAK BİRBİRLERİNİ ÇEKTİLER"



Olayla ilgili konuşan esnaf Ufuk Yılmaz, “Biz dışarıda otururken sesler gelmeye başladı. Baktığımızda biri pitbull cinsi iki köpek birbirine girmişti. Neyse ki oto yıkamanın sahibi kendi köpeğinin çekti, kurtarmaya çalışırken su sıktı. Elinden gelen her şeyi denedi, en sonunda kendi çabasıyla ayırdı. Köpekte hiçbir şey yoktu ama gece veterinere götürdük. Sağ salim problemsiz bir şekilde olayı hallettik. Ortada kışkırtma tarzı bir şeyde yoktu. Köpekler yavruydu, ağız bölgelerinden tutarak birbirlerini çektiler. Olaydan sonra köpeği alıp evine götürdü artık orada bakıyor” dedi.

O ANLAR KAMERADA