İstanbul'da taksiciye yumruklu saldırı

İstanbul'da Pendik Köprüsü mevkiinde trafikte ilerleyen otomobil sürücüsü ile taksi şoförü arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.



Otomobilden inen iki saldırgan taksi sürücüsünü dövdü.



Şoförü yumruklayan, taksiye tekme atan saldırganlar otomobillerine binerek olay yerinden uzaklaştı.



Taksi şoförüne tekmeli sopalı yumruklu saldırı anı trafikteki bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin