İstanbul'da taksiciye yumruklu saldırı

İstanbul Pendik'te otomobilde bulunan iki kişi, trafikte tartıştıkları taksi şoförüne saldırdı. Şoföre yumruk atan saldırganlar araçlarına binip kaçtı.

İstanbul'da taksiciye yumruklu saldırı

'da Pendik Köprüsü mevkiinde trafikte ilerleyen otomobil sürücüsü ile taksi şoförü arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Otomobilden inen iki saldırgan taksi sürücüsünü dövdü.

İstanbul'da taksiciye yumruklu saldırı - 1

Şoförü yumruklayan, taksiye tekme atan saldırganlar otomobillerine binerek olay yerinden uzaklaştı.

Taksi şoförüne tekmeli sopalı yumruklu saldırı anı trafikteki bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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