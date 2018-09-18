İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve insan sağlığına zararlı ürünlerin satılması ve vatandaşların mağdur edilmesine ilişkin çalışma başlattı.



Yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından polis, Beylikdüzü'nde bir rezidansta "kapıcı", "apartman yöneticisi" ve "hukuk bürosu" tabelaları bulunan 3 daireden yayın yapan 3 televizyon kanalı ve 1 radyodan "tele pazarlama" yöntemiyle satış yapıldığını belirledi.



Söz konusu adrese 13 Eylül’de operasyon düzenleyen ekipler, Ekrem İ.'yi gözaltına aldı. Ekrem İ.'nin, bazı televizyon kanallarındaki bal reklamlarında sunuculuk yaptığı iddia edildi.



Adreslerde yapılan armalarda 12 bin 500 cep telefonu, 12 bin 500 cep telefonu şarj cihazı, 12 bin 500 cep telefonu bataryası, 3 bin 544 şarjlı elektronik cihaz, 500 akıllı kol saati ve 200 kutu mesir macunu ele geçirildi.



Ayrıca, rezidanstaki sahte hukuk bürosunun tabelasındaki baro sicil numarası ve bilgilerinin, polis ekipleriyle birlikte baro aracılığıyla operasyona gelen avukat O.G.'nin avukat olan eşi S.G.'ye ait olduğu tespit edildi. Avukat karı-kocanın, Ekrem İ.'den şikayetçi oldukları öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ekrem İ. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.