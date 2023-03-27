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İstanbul'da TEM Otoyolu'ndaki kazada 6 kişi hayatını kaybetti

TEM Otoyolu Silivri mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İstanbul'da TEM Otoyolu'ndaki kazada 6 kişi hayatını kaybetti

İstanbul TEM Otoyolda ilerleyen hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine karşı şeride geçip iki otomobile çarptı.

İstanbul Valiliği, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını belirtti.

verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik tek şeritten sağlanıyor; ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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