İstanbul'da terör örgütü DAEŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik 5 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler, yabancı uyruklu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.12.2021 - 09:49 | Son Güncelleme : 25.12.2021 - 10:15

İstanbul'da terör örgütü DAEŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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'da terör örgütü DAEŞ operasyonunda, yabancı uyruklu 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte DAEŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 5 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlılardan 3'ünün emniyetteki işlemleri devam ederken, 6'sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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