İstanbul'da tersine göç sürüyor

Haber: Sinan Kunter

İstanbul'dan göç edenlerin nedenleri arasında artan kiralar, yükselen yaşam maliyetleri ve eğitim gibi sorunlar yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, 2018'den beri İstanbul'dan tersine göçün devam ettiğini gösteriyor.



418 BİN FAZLA KİŞİ GİTTİ



Rakamlara göre, 2022'de 418 binden fazla kişi İstanbul'dan ayrıldı.



Son beş yıldaysa İstanbul'dan gidenlerin sayısının 2 milyon 182 bin kişiden fazla olduğu kaydedildi.



İstanbul, her ne kadar en çok göç veren kent olsa da aynı zamanda en çok göç alan şehir unvanını da koruyor. Ancak gidenlerin sayısı gelenlerden çok daha fazla olduğu kaydedildi.



EN FAZLA GÖÇ VEREN ŞEHİR TUNCELİ



TÜİK'in iç göç verilerine göre, 2022'de 2 milyon 800 bine yakın kişi farklı şehirlere göç etti.



Şehir değiştirenlerin çoğunluğuysa 20-24 yaş arasındakilerden oluştu. Türkiye genelinde en az göç veren şehir ise 7 bin 578 kişiyle Tunceli olarak kayda geçti.