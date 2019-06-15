Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen hafif ticari araç, aynı yönde seyreden otomobile çarptı. Çarpma sonucu, otomobil takla attı. Ters dönen otomobildeki 2 kişi çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Takla atan otomobil, olay yerine çağrılan çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Hafif ticari aracın sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.
İstanbul'da trafik kazası: 2 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen hafif ticari araç, aynı yönde seyreden otomobile çarptı. Çarpma sonucu, otomobil takla attı. Ters dönen otomobildeki 2 kişi çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.