İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, Anadolu Yakası'ndaki trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 89’a kadar çıkarken, genel yoğunluk yüzde 80 olarak kaydedildi.



Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu Pendik Köprüsü ile Uzunçayır Kavşağı arasındaki her iki yönde trafik yoğunluğu etkisini gösterdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerledi.



Anadolu Otoyolu'nda Sabiha Gökçen Kavşağı'ndan Çamlıca Gişeleri istikametine yoğunluk görüldü. Harem Sahil Yolu'nda başlayan trafik, Beykoz Paşabahçe'ye kadar her iki yönde de ağır ilerledi.



Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Zincirlikuyu'dan başlayarak Okmeydanı'na kadar yoğun bir trafik yaşandı.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde, Anadolu Yakası'na geçişlerde yoğunluk arttı.



TEM'de Seyrantepe ile Hasdal mevkii arasında her iki yönde de sürücüler zorlukla ilerledi. Ayrıca, sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da trafik sıkışıklığı gözlendi.



Toplu taşımayı tercih eden İstanbullular ise otobüs, metro, metrobüs ve tramvay duraklarında yoğun kalabalık oluşturdu.