İstanbul'da tramvay İETT otobüsüne çarptı

NTV Haber - Anadolu Ajansı 22.04.2020 - 11:12 | Son Güncelleme : 22.04.2020 - 11:58
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İstanbul'un Sultangazi ilçesi Sultançiftliği mevkisinde hemzemin geçitten geçen İETT otobüsüne tramvay çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
ŞOFÖR VE VATMAN HAFİF YARALI
Kazada otobüs şoförü ve vatman hafif şekilde yaralandı.
VATMAN ''FREN ARIZASI'' DEDİ
Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Vatmanın fren arızası nedeniyle duramadığını söylediği öğrenildi.
Kaza nedeniyle T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattındaki seferler, geçici süre ile Topkapı-Sultançiftliği istasyonları arasında yapılacak.