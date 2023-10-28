İstanbul’da tramvay seferlerinde aksama

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.



Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “T1 Kabataş Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar arasında yapılmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.



Seferlerde yaşanan aksama nedeniyle, araçlardan inen yolcular Yusufpaşa-Beyazıt durakları arasında tramvay yolunda yürümek zorunda kaldı.