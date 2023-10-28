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İstanbul’da tramvay seferlerinde aksama

İstanbul’daki Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, tramvay hattındaki seferler Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar arasında yapılabiliyor.

İstanbul’da tramvay seferlerinde aksama

Kabataş-Bağcılar Hattı’nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.

Metro ’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “T1 Kabataş Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar arasında yapılmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Seferlerde yaşanan aksama nedeniyle, araçlardan inen yolcular Yusufpaşa-Beyazıt durakları arasında tramvay yolunda yürümek zorunda kaldı.

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