İstanbul’da tramvay seferlerine bisiklet turu düzenlemesi

İstanbul’da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda, 15 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dolayısıyla 12.00-15.00 saatleri arasında seferlerin Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında yapılacağı bildirildi.



Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "15 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda saat 12.00'den 15.00’e kadar seferlerimiz Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında yapılacaktır." bilgisine yer verildi.