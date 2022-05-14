İstanbul'da üniversite öğrencisi barfiks demirine asılı halde bulundu

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan 23 yaşındaki Ömer Pural'un intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında 4. Levent’te meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi son sınıf öğrencisi Ömer Pural (23), önceki gün akşam saatlerinde yarı zamanlı çalıştığı kaya tırmanışı salonuna geldi.

Burada mesaisini tamamladıktan sonra işyeri çalışanı Barış G, Pural’a işyerini kapatacağını ve çıkmaları gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Pural, işyerinde biraz daha kalacağını ifade ederek Barış G’ye çıkabileceğini belirtti.

İşyerinden ayrılan Barış G, sabah saatlerinde geri geldiğinde Ömer Pural’ı barfiks demirine asılmış halde buldu.

Çalışanın ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından çalışma başlatan ilçe ekipleri, işyeri çalışanı Barış G’nin ifadesine başvurarak işyerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.



Yapılan inceleme sonucunda polis, gencin intihar ettiği şüphesi üzerine durduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında gencin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ömer Pural, dağcılık ve tırmanma sporu yapıyordu.

Gencin ölümünü haber alan yakınları ise yasa boğuldu.



Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan ve üniversitenin Dağcılık Kulübü’nde olduğu öğrenilen Ömer Pural’ın dağcılık ve tırmanma sporu yaptığı öğrenildi. Ayrıca gencin yaklaşık 5 ay önce sevgilisinden ayrıldığı ortaya çıktı. Gençten geriye ise kayalıklarda tırmanış yaptığı görüntüleri kaldı.