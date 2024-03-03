İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'un Şişli ilçesinde polis ekipleri, ''torbacı'' olarak tabir edilen sokak satıcısının bir iş yeri önündeki yeşillik alana uyuşturucu madde saklayıp, burada satış yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemede, taşın altında çorap içerisine gizlenmiş 72 parça kokain bulundu.

Ekipler, satıcıyı yakalamak için uyuşturucuyu aynı yerine koydu. Polis ekipleri, fabrika çalışanı kılığına girerek, uyuşturucu satıcısını yakın takibe aldı.

A.K. isimli uyuşturucu satıcısı, taşın altından aldığı uyuşturucuyu motorla taşırken gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.