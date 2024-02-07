İstanbul’da uyuşturucu sevkiyatı yapan motosikletli kuryeye suçüstü

İstanbul’da uyuşturucu sevkiyatı yapan motosikletli kurye yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Kartal’ın Esentepe Mahallesi’nde bir moto kuryenin, motosikletle uyuşturucu sevkiyatı yaptığı bilgisine ulaşılması üzerine Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mobil Park polis timleri moto kuryeyi izlemeye aldı.



Moto kurye bir kişiye uyuşturucu maddeleri verdiği esnada polis tarafından yapılan operasyonla 2 şüpheli de yakalandı.

Motosiklette yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.



Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun