İstanbul’da uyuşturucu sevkiyatı yapan motosikletli kuryeye suçüstü

İstanbul Kartal’da uyuşturucu madde sevkiyatı yapan motosikletli kurye suçüstü yakalandı. Motosiklette yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul’da uyuşturucu sevkiyatı yapan motosikletli kuryeye suçüstü
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’da sevkiyatı yapan motosikletli kurye yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kartal’ın Esentepe Mahallesi’nde bir moto kuryenin, motosikletle uyuşturucu sevkiyatı yaptığı bilgisine ulaşılması üzerine Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mobil Park polis timleri moto kuryeyi izlemeye aldı.

Moto kurye bir kişiye uyuşturucu maddeleri verdiği esnada polis tarafından yapılan operasyonla 2 şüpheli de yakalandı.

İstanbul’da uyuşturucu sevkiyatı yapan motosikletli kuryeye suçüstü - 1

Motosiklette yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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