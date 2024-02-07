Silah kaçakçılığı yapan kargo çalışanına gözaltı

Ankara'da dağıtım aracıyla kaçak silah ve mühimmat taşıyan kargo şirketi çalışanı F.K. gözaltına alındı.

Silah kaçakçılığı yapan kargo çalışanına gözaltı

'da jandarma ekipleri, silah kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Adana'dan Ankara'ya gelen bir kargo dağıtım aracını durdurdu.

F.K.'nin kullandığı araç ve iş yerinde yapılan aramada, kaçak yollarla temin edilen 10 tabanca, 13 şarjör, 88 çeşitli çaplarda tabanca mermisi, 4 av tüfeği fişeği ve 2 silah taşıma çantası ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...