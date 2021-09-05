İstanbul'da vapurdan düşen adam hayatını kaybetti

İstanbul'da Kadıköy Fenerbahçe açıklarında 60 yaşlarında bir adam, seyir halinde olan vapurdan denize düştü. İskeleye çıkartılan adam hayatını kaybetti.

İHA 05.09.2021 - 10:36

İstanbul'da vapurdan düşen adam hayatını kaybetti

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Kadıköy-Eminönü seferini yapan yolcu vapurundan düşen kişi kurtarıldı

Kadıköy-Eminönü seferini yapan yolcu vapurundan düşen kişi kurtarıldı

Olay, dün saat 14.50 sıralarında Kadıköy Fenerbahçe açıklarındaki bir vapurda meydana geldi.

60 yaşlarında bir adam, Adalar seferini yapan vapurda seyretmeye başladı. Bir süre sonra adam henüz bilinmeyen bir nedenle geminin güvertesinden denize düştü.

Adamın düştüğünü gören vatandaşlar durumu mürettebata bildirdi. Kaptanın ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevlileri, suyun yüzeyinde bilinci kapalı olarak bulunan adamı bota alarak Üsküdar iskelesine çıkarttı.

Üzerinden kimlik çıkmayan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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