İstanbul’da yaban domuzu paniği

İstanbul Kağıthane'de yaban domuzları, ormanlık alanda yiyecek bulamayınca şehir merkezine kadar indi. Domuzlar, mahalle sakinlerinde büyük paniğe neden oldu.

İstanbul’da yaban domuzu paniği

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde sokak aralarında yaban domuzları görüldü.

Ormanda yiyecek bulmakta zorlandığı için şehir merkezine indiği değerlendirilen yaban domuzları mahalle sakinlerileri tarafından görüntülendi.

İstanbul’da yaban domuzu paniği - 1

Sokakta park halinde bekleyen bazı araçlara da zarar veren domuzlar, vatandaşlara büyük panik yaşattı.

Domuzları gören vatandaşlar koşarak uzaklaşırken bir domuzun da okulun bahçesinde öldüğü ve görevli tarafından sokağa çıkartıldığı öğrenildi.

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