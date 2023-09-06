İstanbul’da yaban domuzu paniği

Sokakta park halinde bekleyen bazı araçlara da zarar veren domuzlar, vatandaşlara büyük panik yaşattı.



Domuzları gören vatandaşlar koşarak uzaklaşırken bir domuzun da okulun bahçesinde öldüğü ve görevli tarafından sokağa çıkartıldığı öğrenildi.



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