İstanbul’da yaban domuzu paniği

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde sokak aralarında yaban domuzları görüldü.
Ormanda yiyecek bulmakta zorlandığı için şehir merkezine indiği değerlendirilen yaban domuzları mahalle sakinlerileri tarafından görüntülendi.
Sokakta park halinde bekleyen bazı araçlara da zarar veren domuzlar, vatandaşlara büyük panik yaşattı.
Domuzları gören vatandaşlar koşarak uzaklaşırken bir domuzun da okulun bahçesinde öldüğü ve görevli tarafından sokağa çıkartıldığı öğrenildi.
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