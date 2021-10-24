İstanbul'da yerli imkanlarla üretilen yazıcıyla bina inşa edilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSTON, tamamı yerli imkanlarla üretilen 3D yazıcı ile bina yapacak.



İnşaatta kullanılan beton da İSTON'da görevli mühendisler tarafından geliştirildi.



Çalışmalarda son aşamaya gelindi.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Teknolojik olarak çok yeni bir uygulamadan bahsediyoruz. Türkiye'de bir ilk. Çok kıymetli ve değerli. Bu sektörün içinden gelen birisi olarak böylesi bir pratiğin, böylesi hızlı bir imalat kabiliyetinin çok değerli olduğunu hissedebiliyorum" dedi.



Yetkililer iki robotik kolla 300 metre karelik bir yapının 15 günde tamamlandığını açıkladı.



Geliştirilen beton sayesinde ses ve ısı izolasyonuna gerek kalmadığı da belirtildi.



Bu işle gurur duyuyoruz.



Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirdik. 3 boyutlu yazıcılarla çok kısa sürede, hem çevreci hem de dayanıklı yapılar inşa etmeye başladık. Yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda sipariş almaya başladık. pic.twitter.com/4W3tpOmycl — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 23, 2021