İstanbul'da yerli imkanlarla üretilen yazıcıyla bina inşa edilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3D yazıcısı ve betonu yerli imkanlarla geliştirilen sistemle bina inşa edecek. Yazılımı da belediyeye ait olan çalışmalarda son aşamaya gelindi. Bu şekilde 300 metrekarelik bir yapı 15 günde inşa edilebilecek.

Haberler 24.10.2021 - 12:53

İstanbul'da yerli imkanlarla üretilen yazıcıyla bina inşa edilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSTON, tamamı yerli imkanlarla üretilen 3D yazıcı ile bina yapacak.

İnşaatta kullanılan beton da İSTON'da görevli mühendisler tarafından geliştirildi.

Çalışmalarda son aşamaya gelindi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Teknolojik olarak çok yeni bir uygulamadan bahsediyoruz. Türkiye'de bir ilk. Çok kıymetli ve değerli. Bu sektörün içinden gelen birisi olarak böylesi bir pratiğin, böylesi hızlı bir imalat kabiliyetinin çok değerli olduğunu hissedebiliyorum" dedi.

Yetkililer iki robotik kolla 300 metre karelik bir yapının 15 günde tamamlandığını açıkladı.

Geliştirilen beton sayesinde ses ve ısı izolasyonuna gerek kalmadığı da belirtildi.

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