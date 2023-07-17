İstanbul'da zabıta amirine saldırı: 3 gözaltı

İstanbul'da Avcılar Sahili'nde dolaşanları rahatsız ederek, hamile bir kadın ve eşiyle tartışan 15-20 kişilik grup, kendilerine müdahale eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) motosikletli zabıta ekibine saldırdı. Saldırıda Zabıta Amiri Ali Sait Kaya yaralanırken, saldırganlardan 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da zabıta amirine saldırı: 3 gözaltı

Avcılar Sahili'nde saldırıya uğrayan zabıta amiri yaralandı.

Olay, 15 Temmuz Cumartesi günü gece saatlerinde Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi.

Sahilde dolaşanları rahatsız ederek hamile bir kadın ve eşiyle tartışan bir gruba İBB motosikletli zabıta ekibi müdahale etmek istedi.

İstanbul'da zabıta amirine saldırı: 3 gözaltı - 1

15-20 kişilik kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Kalabalık grup zabıta ekibine tekme ve yumruklarla saldırdı. Saldırıda, Zabıta Amiri Ali Sait Kaya yaralandı.

Çıkan arbedeyi gören polis ve bekçiler, havaya birkaç el ateş etti.

Saldırganlardan 3’ü yakalanarak gözaltına alınırken yaralanan zabıta amiri Kaya, Avcılar’daki Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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