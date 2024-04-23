İstanbul'da 23 Nisan kutlamaları

Törene katılanlar, anıtın önünde fotoğraf çektirdi.



İmamoğlu, törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Taksim Meydanı'nın önemine değindi.



23 Nisan'ın, milli egemenlik duygusuyla beraber çocukların bayramı olduğuna işaret eden İmamoğlu, "Çocukların, aslında özgürlüğü. Bugün neyi haykırıyoruz? 'Filistin'de çocuklar ölmesin.' diyoruz. Ya da başka savaş olan ülkelerde çocuklar savaşlarda katledilmesin, öldürülmesin istiyoruz. Aslında dünyada her çocuğun özgürlüğünü talep ediyoruz. Bir şehrin, bir ülkenin uygarlık seviyesi, çocuklarının ne kadar mutlu, huzurlu ve umutlu olduğuyla paraleldir. Biz umut ederiz ki o çağdaşlık seviyesini bu milletin bütün evlatlarına yaşatan yöneticiler olalım." ifadelerini kullandı.

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