İstanbul’daki 1 Mayıs olaylarında 27 tutuklama talebi daha

İstanbul Saraçhane’de 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda yaşanan olaylara ilişkin gözaltına alınan 27 kişinin savcılık işlemleri tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin tamamın, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerin, hakimlikteki işlemleri sürüyor.
1 Mayıs günü, Saraçhane’de toplanıp Taksim Meydanı’na ilerlemek istedikleri sırada polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 49 kişi tutuklanmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- 1 Mayıs
- Polis Adliye
- İstanbul
- Gözaltı