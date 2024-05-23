İstanbul’daki 1 Mayıs olaylarında 27 tutuklama talebi daha

İstanbul’da 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda yaşanan olaylara ilişkin gözaltına alınan 27 kişinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Savcılık, şüphelilerin tamamı için tutuklama talep etti.

İstanbul’daki 1 Mayıs olaylarında 27 tutuklama talebi daha

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Saraçhane’de 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda yaşanan olaylara ilişkin gözaltına alınan 27 kişinin savcılık işlemleri tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin tamamın, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin, hakimlikteki işlemleri sürüyor.

1 Mayıs günü, Saraçhane’de toplanıp Taksim Meydanı’na ilerlemek istedikleri sırada polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 49 kişi tutuklanmıştı.

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