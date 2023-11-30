İstanbul’daki 8 tünelde uygulanan hız limitleri için yeni karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kentteki 8 tünelde uygulanan hız limitlerine ilişkin yeni bir karar alındı. UKOME kararıyla 8 tünede araç sınıflarına göre belirlenen hız limiti farkı kaldırıldı. Böylece tüm araçlar için hız limiti sabitlenmiş oldu.

İstanbul’daki 8 tünelde uygulanan hız limitleri için yeni karar

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Büyükşehir Belediyesi () Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Zeytinburnu’ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde yapıldı.

Toplantıda kentteki 8 tünelde uygulanan hız limitlerine ilişkin yeni bir karar alındı.

Karara göre tünellerde araç sınıfına göre belirlenen hız limiti farkı kaldırıldı. Karar oy birliğiyle alındı.

Kararla birlikte; Bomonti - Dolmabahçe Tüneli, Kağıthane - Piyalepaşa Tüneli, Sarıyer - Çayırbaşı Tüneli, Kasımpaşa - Hasköy Tüneli ve Çamlıca - Libadiye Tüneli hız limiti tüm araçlar için 70 kilometre, Vecdi Diker Tüneli ve Halis Ulukurt Tüneli için hız limiti 80 kilometre, Çamlıca - Libadiye Bağlantı Tüneli için de hız limiti 50 kilometre olarak belirlendi.

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