İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu? İSKİ güncel verileri açıkladı

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son günlerde etkili olan yağışlarla yüzde 61,05'e yükseldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Ocak'ta 57,01 olarak ölçülen barajlardaki su miktarı bugün itibarıyla 61,05'e çıktı.



Kentteki su doluluk oranı en yüksek baraj yüzde 87,88 ile Elmalı Barajı oldu.



Papuçdere Barajı ise yüzde 28,79'luk doluluk oranıyla en düşük su seviyesine sahip baraj olarak kayıtlara geçti.



Su miktarı Alibey'de yüzde 70,3, Büyükçekmece'de 52,5, Darlık'ta 75,92, Istrancalar'da 56,15, Kazandere'de 50,68, Sazlıdere'de 43,04, Terkos'ta 50,57 ve Ömerli'de 80,14 ölçüldü.



Barajlardaki mevcut su hacmi 530,3 milyon metreküp seviyesinde kaydedildi.



Kentte günlük su tüketimi 2 milyon 901 bin 495 metreküp olarak kaydedildi.



İSKİ istatistiklerine göre, son 10 yılın 21 Ocak tarihli baraj doluluk oranları 2014'te yüzde 33,05, 2015'te yüzde 84,57, 2016'da yüzde 72,58, 2017'de yüzde 83,75, 2018'de yüzde 69,01, 2019'da yüzde 91,01, 2020'de yüzde 54,09, 2021'de yüzde 31,04, 2022'de yüzde 52,84 ve 2023 yılında ise yüzde 30,03 olarak belirlenmişti.