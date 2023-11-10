İstanbul'daki cinayete tutuklama

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Kasım'da Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde Ahmet Yılmaz'ın, 2 kişinin bulunduğu motosikletten açılan ateş sonucu öldüğü, Mehmet E.B. ile Mehmet K'nin de yaralandığı olayla ilgili çalışma yaptı.



Ekipler, olay yerine plakasız motosikletle gelen şüphelilerden silahla ateş açan Hamza K'yi, inceledikleri 72 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünden tespit etti.



Yurt dışına kaçmak için hazırlık yapan zanlı, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

