İstanbul’daki cinayetin şüphelisi Bursa’da yakalandı

İstanbul Esenyurt’ta Muhammet Burak Tatlıdede’yi öldürdüğü iddiasıyla aranan Fahrettin Ö, Bursa’da yakalandı. İstanbul’a getirilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayetin alacak-verecek meselesi nedeniyle işlendiği iddia edilirken, cinayet anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.

İstanbul’daki cinayetin şüphelisi Bursa’da yakalandı

’da işlenen cinayetin şüphelisi, ’da yakalandı.

Esenyurt’ta 26 Mayıs Pazar günü saat 16.15 sıralarında Muhammed Burak Tatlıdede silahlı saldırıya uğradı.

Burak Tatlıdede saldırı sonucunda yaşamını yitirdi, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Muhammed Burak Tatlıdede’nin alacak verecek meselesi yüzünden bir süredir kavgalı olduğu Fahrettin Ö. tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Şüpheli Fahrettin Ö’nün silahını çekerek Muhammed Burak Tatlıdede’ye doğru koştuğu ve silahla saldırdıktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul’daki cinayetin şüphelisi Bursa’da yakalandı - 1

CİNAYETTEN SONRA BURSA’YA KAÇTI

Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Fahrettin Ö’nün olaydan sonra ’ya kaçtığını belirledi.

Polis 27 Mayıs Pazartesi günü düzenlediği operasyonla Fahrettin Ö’yü Bursa’da gözaltına aldı.

, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen Fahrettin Ö’nün daha önceden 4 suç kaydı ve bir aranması olduğu tespit edildi.

Poliste verdiği ifadesinde cinayeti itiraf eden şüphelinin, öldürdüğü kişinin kendisini sürekli olarak tehdit ettiğini bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

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