İstanbul’daki cinayetin şüphelisi Bursa’da yakalandı

İstanbul ’da işlenen cinayetin şüphelisi, Bursa ’da yakalandı. Esenyurt’ta 26 Mayıs Pazar günü saat 16.15 sıralarında Muhammed Burak Tatlıdede silahlı saldırıya uğradı. Burak Tatlıdede saldırı sonucunda yaşamını yitirdi, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Muhammed Burak Tatlıdede’nin alacak verecek meselesi yüzünden bir süredir kavgalı olduğu Fahrettin Ö. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Şüpheli Fahrettin Ö’nün silahını çekerek Muhammed Burak Tatlıdede’ye doğru koştuğu ve silahla saldırdıktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

CİNAYETTEN SONRA BURSA’YA KAÇTI



Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Fahrettin Ö’nün olaydan sonra Bursa’ya kaçtığını belirledi.



Polis 27 Mayıs Pazartesi günü düzenlediği operasyonla Fahrettin Ö’yü Bursa’da gözaltına aldı.



İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen Fahrettin Ö’nün daha önceden 4 suç kaydı ve bir aranması olduğu tespit edildi.



Poliste verdiği ifadesinde cinayeti itiraf eden şüphelinin, öldürdüğü kişinin kendisini sürekli olarak tehdit ettiğini bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.