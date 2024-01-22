İstanbul’daki cinayetin şüphelisi Tekirdağ’da yakalandı

İstanbul’da geçen yıl işlenen cinayetin şüphelisi, Tekirdağ’da yakalandı.



Küçükçekmece’de geçen yıl 10 Ağustos günü düzenlenen silahlı saldırıda Hakan Özer isimli kişi yaşamını yitirdi. 1 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin S.Ç.’nin cinayet şüphelisi olduğu ve Tekirdağ’da saklandığı belirlendi.



Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, S.Ç.’nin saklandığı Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi’ndeki adrese operasyon düzenledi.



S.Ç. ile K.A., E.A. ve Y.Y. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 5 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 19 mermi, çelik yelek, 4 cep telefonu ele geçirildi. 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)