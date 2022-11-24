İstanbul'daki ilginç kedi kurtarma operasyonu

Şişli’de bir taksici, aracının motoruna giren kediyi kurtarmak için ilginç bir yönteme başvurdu.

Geçen hafta çarşamba günü 18.30 sıralarında Şişli Rumeli Caddesi'nde seyir halindeki taksici, motordan kedi sesi geldiğini fark etti. Taksiyi yolda durduran taksici araçtan inerek kediyi kurtarmaya çalıştı.

TAKSİCİ ÇEKİCİYLE ARACI HAVAYA KALDIRDI

Kedinin yer değiştirmesi üzerine olay yerine çağırılan çekiciyle taksi havaya kaldırıldı. Vatandaşlarla birlikte kediyi kurtarma çalışması gerçekleşti.

Öte yandan kedinin yapılan hummalı bir çalışma sonucu kurtarıldığı öğrenildi.