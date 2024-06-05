İstanbul'daki kurban satış ve kesim yerleri İBB tarafından açıklandı: Anadolu ve Avrupa Yakası'daki kurban kesim yerleri

Bu yıl, İBB’ye ait; Avrupa yakasında 2, Anadolu Yakasında 3 olmak üzere toplam 5 tesiste kurban satış ve kesim hizmeti verilecek. Modern barınma ve kesimhanelerin bulunduğu tesislerde, hizmetleri hızlandırmak için en son teknolojiden yararlanıldı. Arızalara karşı ekipler hazır bekletilecek. Kesilen kurban etlerinin paketlenmesi için vatandaşlara 240 bin hijyenik kurban poşeti hazırlandı ve ücretsiz olarak dağıtılacak.



Tesislerin içerisinde mescit, lavabo, tuvalet, dinlenme alanları ve mobil büfe gibi tüm ihtiyaçların karşılanacağı sosyal alanlar da bulunuyor. İBB’ye ait 7 bin büyükbaş, 4 bin küçükbaş olmak üzere toplam 11 bin hayvan kapasiteli kurban satış ve kesim alanları şöyle;



Avrupa Yakası Kurban Satış ve Kesim Yerleri



Alibeyköy-Eyüpsultan



Kayaşehir- Başakşehir



Anadolu Yakası Kurban Satış ve Kesim Yerleri



Paşaköy- Sancaktepe



Ferhatpaşa-Ataşehir



Kurnaköy-Pendik