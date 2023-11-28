İstanbul'dan hareket eden yolcu gemisinde ikinci kez arızalandı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşanan Libya bayraklı "Kevalay Queen" adlı yolcu gemisi güvenli bölgeye çekilecek.

İstanbul'dan hareket eden yolcu gemisinde ikinci kez arızalandı

Libya'nın Misurata Limanı'na gitmek üzere İstanbul'dan hareket eden 147 metre uzunluğundaki gemi, dün Kadıköy önlerindeki makine arızasına müdahale edilmesinin ardından seyrini sürdürdü.

"Kevalay Queen"in, Boğazı'nda Gelibolu Tersanesi önlerinde yeniden makineleri arızalandı.

kaptanının durumu bildirmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-14" ve "Kurtarma-4" römorkörleri bölgeye sevk edildi.

Yolcu gemisi, römorkörler tarafından çekilerek güvenli bölgeye demirletilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...