İstanbul’da taksiciyle yolcunun “trafik var” kavgası

İstanbul’da yolcular ile taksiciler arasında kısa mesafe ve trafik tartışması yaşandı.

Olay 2 hafta önce Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yaşandı. İddiaya göre, eşi ve 2 yaşındaki çocuğu ile birlikte yeğenini askere uğurlayan Mevlüt Polat, ardından evlerine gitmek için otogar içinde bulunan taksi durağına gelerek araç istedi.



Durakta bekleyen boş taksileri gören Polat, sıranın hangi takside olduğunu öğrenmek istedi. Bunun üzerine durakta bulunanlardan birisi nereye gideceklerini sordu.



İddiaya göre ailenin Gaziosmanpaşa’ya gideceğini öğrenen taksiciler dolu olduklarını, askerler gittiği için trafik olduğunu ve bu yüzden gidemediklerini söyledi.