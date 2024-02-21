İstanbul’da taksiciyle yolcunun “trafik var” kavgası

İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda taksici ile yolcu arasında tartışma çıktı. Otogardaki taksi durağında bekleyen şoförlerin, boş oldukları halde Gaziosmanpaşa’ya gidecek 3 kişilik aileyi araçlarına almadıkları iddia edildi.

İstanbul’da taksiciyle yolcunun “trafik var” kavgası

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’da yolcular ile taksiciler arasında kısa mesafe ve trafik tartışması yaşandı.

Olay 2 hafta önce Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yaşandı. İddiaya göre, eşi ve 2 yaşındaki çocuğu ile birlikte yeğenini askere uğurlayan Mevlüt Polat, ardından evlerine gitmek için otogar içinde bulunan durağına gelerek araç istedi.

Durakta bekleyen boş taksileri gören Polat, sıranın hangi takside olduğunu öğrenmek istedi. Bunun üzerine durakta bulunanlardan birisi nereye gideceklerini sordu.

İddiaya göre ailenin Gaziosmanpaşa’ya gideceğini öğrenen taksiciler dolu olduklarını, askerler gittiği için trafik olduğunu ve bu yüzden gidemediklerini söyledi.

İstanbul’da taksiciyle yolcunun “trafik var” kavgası - 1

Duruma sinirlenen Polat ile taksi şoförleri arasında tartışma çıktı.

Polat, karakola giderek şikayetçi olacağını söyleyince ise tüm taksiciler durakta bekleyen yolcuları alarak duraktan hızla ayrıldı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Ailesiyle birlikte evine gitmek için taksiye binmek isteyen vatandaş ile trafik var bahanesi ile yolcuyu almayan taksiciler arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde taksiciler ile vatandaşın arasında tartışma yaşandığı görülüyor.

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