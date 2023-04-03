İstanbulkart çerçeve sözleşmesi nedir? Belbim'den 30 Nisan'a kadar kullanılmayan İstanbulkartlar için açıklama geldi

BELBİM A.Ş. HAKKINDA



BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. İstanbul toplu ulaşımında 1987’den beri Ar-Ge ağırlıklı faaliyet gösteren ‘Elektronik Ücret Toplama Sistemi’nin kurucusudur. Şirketimiz tamamen yerli ve milli yazılım teknolojisi ile bünyesinde geliştirdiği bu sistemi; doğru, güvenli işlem altyapısı ile elektronik para ve ödeme hizmeti olarak çeşitli sektörlere sunmaktadır. Elektronik ücret toplama sistemine entegre her noktada ön ödemeli elektronik para kartı "İstanbulkart" aracılığıyla güvenli, kolay, hızlı ve konforlu ödeme imkânı sağlanmaktadır.