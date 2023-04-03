İstanbulkart çerçeve sözleşmesi nedir? Belbim'den 30 Nisan'a kadar kullanılmayan İstanbulkartlar için açıklama geldi

Belbim 30 Nisan 2023 tarihi itibarıyla İstanbulkart Kullanım Koşulları Ve Çerçeve Sözleşmesi'nin yürürleye gireceğini duyurdu.
Sözleşmeyle ilgili vatandaşları bilgilendiren Belbim gönderdiği maillerde; "İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi 30.04.2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek şekilde yenilenmiştir. 6493 sayılı Kanun gereğince, Çerçeve Sözleşme'yi yürürlük tarihine kadar herhangi bir ücret ödemeksizin feshedebilirsiniz. Bu süre içinde fesih talebinizi iletmediğiniz takdirde, değişikliği kabul etmiş sayılacaksınız." ifadelerini kullandı.
ÇERÇEVE SÖZLEŞMENİN KAPSAMI PAYLAŞILDI
BELBİM A.Ş. HAKKINDA
BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. İstanbul toplu ulaşımında 1987’den beri Ar-Ge ağırlıklı faaliyet gösteren ‘Elektronik Ücret Toplama Sistemi’nin kurucusudur. Şirketimiz tamamen yerli ve milli yazılım teknolojisi ile bünyesinde geliştirdiği bu sistemi; doğru, güvenli işlem altyapısı ile elektronik para ve ödeme hizmeti olarak çeşitli sektörlere sunmaktadır. Elektronik ücret toplama sistemine entegre her noktada ön ödemeli elektronik para kartı "İstanbulkart" aracılığıyla güvenli, kolay, hızlı ve konforlu ödeme imkânı sağlanmaktadır.