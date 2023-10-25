İstanbullular dikkat! Tramvay hattı güzergahı değişti

Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ray yenileme çalışması yapılacağını açıkladı. Çalışmalar nedeniyle seferlere düzenleme yapıldı.
Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
“Değerli yolcularımız; T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda güvenli ve konforlu bir yolculuk hizmeti için ray yenileme çalışmalarına devam ediyoruz.
Çalışmalar kapsamında; 24,25,26,27,30,31 Ekim ve 1,2 Kasım tarihlerinde seferlerimiz saat 23.00 sonrası Kabataş-Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında yapılacaktır.
Bağcılar ve Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ücretsiz mekik seferleri gerçekleştirilecektir.”
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) October 25, 2023
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızın yol güzergahında kara yolu aracı arızası nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılmaktadır.
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