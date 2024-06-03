İstanbul'un 3 ilçesinde 10 saatlik su kesintisi

İstanbul'da, vana yenileme çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'nin bazı mahallelerine, yarın saat 21.00'den 07.00'ye kadar su verilemeyecek.

İstanbul'un 3 ilçesinde 10 saatlik su kesintisi

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde vana yenileme çalışması yapılacak.

Çalışmalardan dolayı Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de bazı mahallelere yarın 21.00 ile 07.00 saatleri arasında 10 saat su verilemeyecek.

Kesinti yapılacak mahalleler şöyle:

"Büyükçekmece ilçesinde; Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye mahalleleri. Çatalca ilçesinde; Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi, Muratbey, İzzettin, Gökçeali, Oklalı ve Subaşı mahalleleri. Silivri ilçesinde; Cumhuriyet, Mimarsinan, Çanta ve Yeni Mahalle'nin üst kotları ile Semizkumlar, Hürriyet, Kavaklı, Sancaktepe, Balaban, Selimpaşa, Ortaköy, Kadıköy, Gazitepe, Fatih, Alibey, Piri Mehmet Paşa ve Gümüşyaka mahallelerinin tamamı."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

17 yaşındaki Muhammet 3 bin 500 lira için öldürüldü

17 yaşındaki Muhammet 3 bin 500 lira için öldürüldü

Mersin'de terör operasyonu: 12 gözaltı

Mersin'de terör operasyonu: 12 gözaltı

Kırklareli'nde 9 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Kırklareli'nde 9 araç birbirine girdi: Yaralılar var

AK Parti'den başıboş köpek düzenlemesiyle ilgili açıklama

AK Parti'den başıboş köpek düzenlemesiyle ilgili açıklama

Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındı

Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındı

Resmi Gazete'de bugün (3 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de bugün (3 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları)

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...